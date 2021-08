Covid. A San Vito Lo Capo un vigile positivo e quattro in isolamento. Arriva nuova squadra agenti Pm.

A San Vito Lo Capo, tra le più note località balnerari dell’Isola, è giunta una nuova pattuglia di vigili da Palermo. Era successo che a restare in servizio era stato il solo comandante della Polizia municipale.

Ciò poiché un agente di polizia municipale è risultato positivo al Covid, per cui anche gli altri quattro agenti in servizio hanno dovuto essere posti in isolamento fiduciario volontario in quanto venuti a contatto con il collega positivo. I cinque agenti, tutti provenienti da Palermo, sono distaccati nella località balneare in periodo estivo.