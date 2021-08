Coppia di anziani resta in panne nell’area di servizio: poliziotto li aiuta a far ripartire la loro auto.

Una coppia di anziani provenienti da Rimini e diretti a Torino è rimasta in panne nell’area di servizio Secchia est con la loro auto. Dopo la sosta la loro macchina non è più ripartita.

E’ stato tuttavia il provvidenziale intervento di un poliziotto della Stradale a consentire agli anziani di essere soccorsi. Il poliziotto, in maniera lodevole, con uno starter, ha riavviato il motore dell’auto consentendo alla coppia di anziani di ripartire in tutta tranquillità facendo si che un imprevisto non si trasformasse per loro in qualcosa di molto più difficile da risolvere.