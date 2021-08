Campofranco piange nonna Maria Concetta portata via dal Covid a 97 anni.

CAMPOFRANCO. Il Comune di Campofranco piange un’altra vita che il Covid ha contribuito in maniera determinante a portare via. Maria Concetta Falletta alla veneranda età di quasi 97 anni è morta.

A renderlo noto è stato il sindaco Rino Pitanza (nella foto mentre festeggia nonna Maria Concetta) che, in una nota pubblica, ha ricordato: “Ci eravamo visti casualmente pochi giorni fa, ma non abbiamo avuto modo di scambiarci nemmeno un saluto, ma i miei ricordi e quelli dei tuoi stretti familiari sono andati subito a quando mi hai voluto insieme a mia moglie, alla tua festa di compleanno, quei 95 anni festeggiati in un clima di contenuta allegria familiare”.

“Mi hai anche rimproverato con una certa autorità: “Picchì mi manni la bulletta di la munnizza, ora mi la paghi tu…” (Perche mi mandi la tassa sulla spazzatura, ora me la paghi tu…). E davanti ad un buon bicchiere di vino, ci siamo messi a discutere e più che della bolletta della spazzatura, mi hai raccontato la tua vita, per lo meno i grandi passaggi che l’hanno contrassegnata”.

“Adesso – ha proseguito il sindaco – hai raggiunto altri due nostri compaesani morti per covid a Campofranco e altri campofranchesi deceduti in altri posti. Da lassù, tutti voi portateci il buon senso di affrontare questo periodo con serenità e intelligenza, con l’osservanza delle regole e con il rispetto verso tutte le istituzioni preposte. Ciao nonna Maria Concetta e… per le bollette della spazzatura, purtroppo, non devi avere più pensiero… “.