Caltanissetta. Mercatino del libro usato: da oggi inizia la raccolta dei libri.

Ogni anno le studentesse, gli studenti e le loro famiglie si trovano a dover sostenere costi altissimi per poter acquistare il corredo scolastico e i libri di testo. Per contrastare il fenomeno del caro-libri presso gli uffici dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra ( ANMIG ) in Viale Regina Margherita 49 Caltanissetta , è organizzato per il quarto anno consecutivo il mercatino del libro scolastico usato per le scuole Medie e Superiori, che di anno in anno ha avuto un successo sempre più crescente. Un servizio solidale per abbattere le speculazioni editoriali sul caro libri.

“Il mercatino del libro usato è un mezzo da cui non si può prescindere per andare a coprire gli spazi di welfare lasciati vuoti dallo Stato – dicono gli organizzatori – Il costo dei libri di testo e del materiale scolastico è oggi giorno una delle più grosse barriere all’accesso al sapere; si continua a rivendicare una Legge Nazionale sul Diritto allo Studio, che contenga il comodato d’uso per i libri di testo e che, soprattutto, sia rispettata e resa effettiva dalle leggi regionali, che ad oggi o sono molto vecchie o non vengono adeguatamente finanziate.

Da oggi martedi 17 Agosto inizierà la raccolta dei libri, gli orari saranno dal lunedì al sabato dalle ore 9:30 alle 12:30 e dal lunedì al venerdì pomeriggio dalle 16 alle 18. “Nelle nostre sedi gli studenti potranno vendere e comprare i propri libri a metà prezzo, senza cadere nelle speculazioni che gira intorno ai libri.”