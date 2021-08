Caltanissetta. Legambiente: il 30 agosto parte il progetto di centro estivo “facciAMOnatura 2021”.

CALTANISSETTA. Partirà il prossimo 30 agosto la seconda edizione del progetto “facciAMOnatura”, Centro Estivo realizzato da Legambiente Caltanissetta, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia ed autorizzato dall’Amministrazione Comunale di Caltanissetta – Direzione VII, politiche sociali e socio sanitarie (Dirigente Dott. Giuseppe Intilla, Resp. del procedimento Dott.ssa Giusi Licata Caruso).

Mentre l’anno scorso il progetto si è svolto, con grande successo, negli spazi verdi della Villa Amedeo, quest’anno si realizzerà, con la collaborazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale, all’interno del Parco Dubini. Il Centro Estivo di Legambiente si svolgerà con 21 incontri, dal 30 agosto al 14 settembre, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16 alle ore 19. Dopo l’apertura delle scuole e fino al 17 ottobre si realizzerà invece solo mercoledì pomeriggio (16-19) e le domeniche mattina (9-15).

In particolare alcune domeniche saranno destinate ad escursioni conoscitive ed esplorative anche in altre aree verdi del territorio comunale (Parco Balate, Riserva Naturale Orientata di Monte Capodarso e Valle dell’Imera Meridionale, etc.).

Saranno coinvolti circa 50 bambini/e e ragazzi/e con la presenza giornaliera di almeno 8 formatori tra quelli coinvolti nel progetto: Barbara Grillo, Marco Lunetta, Erika Giglia, Amedeo Falci, Lucia Termini, Ivo Cigna, Francesca Grillo, Giuseppe Salvatore, Simone Lunetta, Oriana Saia, Valeria Tumminelli, Crocetta Contino, Gaetano Paladino, Graziella Richiusa, Alfonso Grillo. Durante i 21 incontri si realizzeranno le seguenti attività/laboratori: sensoriali, emozionali e di drammatizzazione; esperienziali di semina-piantumazione e del gusto; esplorativi per conoscere ecosistemi e bio-indicatori; formativi sull’importanza delle risorse (acqua, rifiuti, suolo, etc.), del riciclaggio dei rifiuti, delle catene alimentari e dei corretti stili di vita.

I bambini e i ragazzi saranno inoltre coinvolti, in collaborazione con la Ditta che cura il verde, nella progettazione, piantumazione/realizzazione e manutenzione di un’aiuola presente all’interno del Parco Dubini. Si ringrazia per la collaborazione e la disponibilità offerta: l’Amministrazione Comunale di Caltanissetta e l’Assessore Cettina Andaloro, la Direzione dell’ASP di Caltanissetta (Alessandro Caltagirone, Marcella Santino e Pietro Genovese), l’Ing. Vincenzo Gulino dell’ASP e la Ditta “Verde Dinamico”, che ha in gestione e cura il verde del Parco.