Caltanissetta. Il 10 settembre a Palazzo Moncada si inaugura la mostra “Ripartiamo dai Fiumi”.

Sarà inaugurata venerdì 10 settembre 2021 alle ore 18:00 al piano nobile della Galleria Civica d’Arte di Palazzo Moncada, alla presenza del Sindaco Roberto Gambino e dell’Assessore alla Cultura Marcella Natale, la mostra itinerante politecnica “Ripartiamo dai fiumi”, nata dal gemellaggio con la Regione Emilia Romagna, curata e organizzata da Graziella Bellonedelegata per la Sicilia- con Filippo Amara.

La stessa ha ottenuto il patrocinio della Regione Emilia Romagna e dei suoi svariati Comuni; per la Sicilia quello del Comune di Palermo presso l’Archivio Storico Comunale, di Caltanissetta e Catania dove verrà prossimamente esposta e si avvale del partenariato dell’Associazione Ambientalista Marevivo Sicilia presente con alcune opere.

Ripartiamo dai fiumi è stata inoltre inserita nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio 2020 (26 e 27 Settembre), manifestazione annuale promossa dal Consiglio d’Europa e, per l’Italia, dal MiBACT. L’evento vede coinvolti oltre gli ideatori del progetto Adriano Maraldi e Roberto Giordani, Anna Badagliacca, Giacomo Bertolino, Danilo D’Acquisto, Giampietro Di Napoli, Marco Favata, Massimiliano Ferro, Bernardo Giannone, Renato Lipari e Natalie Rossi, i quali, ciascuno con due opere, ci offrono incisive e originali rappresentazioni dei fiumi e delle loro problematiche, spaziando dalla pittura, alla fotografia, alla scultura.

E’ un percorso visivo dal linguaggio singolare e creativo, talora declinato con modalità astrattiste o informali, che si configura come un susseguirsi di undici personali che interagiscono fra loro in un unico quadro d’insieme per invitarci a riflettere sul valore intrinseco dei corsi d’acqua come fonte di vita e ricchezza per l’uomo. L’inaugurazione si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti in materia di contrasto al contagio da Covid-19 e con ingressi contingentati.

L’INGRESSO ALLA MOSTRA E’ GRATUITO Apertura mostra: Dal martedì alla domenica: mattina ore 10.00 – 13:00 pomeriggio ore 17.00 – 20.00 Chiusura il lunedì