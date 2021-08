Caltanissetta. Giuramento in Prefettura per due nuove Guardie ittiche, venatorie ambientali dell’Enalcaccia.

Giuramento in Prefettura di altre due guardie ittiche venatorie ambientali dell’Enalcaccia, che si uniranno ad altre 8 guardie. Le guardie ittiche venatorie dell’enalcaccia riconosciuta dal ministero dell’agricoltura e delle foreste e a difesa dei boschi.

Potrebbe sembrare una contraddizione ma in realtà ormai da anni i cacciatori si sono trasformati, nella maggior parte dei casi, in vere e proprie sentinelle del territorio. Oggi incontrare un cacciatore significa parlare di natura, di cambiamenti climatici, di discariche abusive ma anche di difesa del territorio e attività antincendio. Come in ogni altro settore non tutti però si mantengono all’interno dell’ambito stabilito dalle regole ed è per questo che esiste, il gruppo delle Guardie giurate Ambientali che svolgono un servizio di vigilanza ittico-venatoria. A Caltanissetta sono coordinate da Angelo Naro e Salvatore Carrubba e da giorni sono impegnati anche nel tentativo di contrastare il fenomeno degli incendi attivando un servizio di sorveglianza.

La conoscenza dei luoghi e l’amore per la natura, del gruppo coordinato da Naro e Carrubba, dimostra quanto fondamentale potrà essere il loro ruolo in un più ampio progetto di prevenzione degli incendi che, la Regione Siciliana speriamo realizzi per il prossimo anno. A breve partirà la convenzione con alcuni Comuni della provincia che prevede la vigilanza ambientale e il controllo del territorio, in merito all’abbandono indiscriminato dei rifiuti e discariche abusive.