Caltanissetta. Arialdo Giammusso (Lega) propone ad amministrazione e consiglio comunale di intitolare luogo pubblico ad ex sindaco Peppino Mancuso.

CALTANISSETTA. Il Coordinatore cittadino Lega-Salvini Premier, Arialdo Giammusso, ha proposto all’amministrazione comunale di intitolare all’ex sindaco Peppino Mancuso (nella foto con lo stesso Giammusso) un luogo pubblico di Caltanissetta.

In una nota Giammusso ha spiegato il suo intendimento: “A due mesi dalla scomparsa dell’Avv. Peppino Mancuso, definito da tanti come l’ex sindaco più amato dai nisseni, a nome mio personale e quello della Lega-Salvini Premier di Caltanissetta, desidero proporre all’amministrazione ed al consiglio comunale di Caltanissetta, l’intitolazione a Peppino Mancuso, di un luogo pubblico della nostra città (una via, una piazza, o un edificio pubblico).

Ogni nisseno conosce l’impegno, la passione e il grande amore che Mancuso metteva sia in tutte le sue battaglie politiche che nella sua attività amministrativa in favore della nostra città. Prima da consigliere comunale, poi da deputato regionale ed infine da sindaco in quel periodo (1993/1997) che egli stesso amava definire “primavera nissena”. Un uomo che ascoltava e rispettava tutti e che era rispettato, apprezzato ed ascoltato da tutti, anche dagli avversari in politica.

Per questo motivo, Giammusso ritiene doveroso che il suo nome e il suo ricordo vengano incisi per sempre in un luogo pubblico di Caltanissetta.

“Richiediamo quindi al sindaco Roberto Gambino, alla giunta e a tutto il consiglio comunale, di accogliere la nostra proposta, concretizzandola in un atto amministravo per poi chiedere una deroga al Prefetto visto che non sono trascorsi 10 anni dalla sua morte.

Caltanissetta spesso dimentica i suoi personaggi più rappresentativi; ci auguriamo che non lo faccia con uno dei suoi migliori figli, un nisseno vero che per essa ha lavorato, lottato, sofferto e anche gioito”.