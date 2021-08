Bompensiere, festività dell’Assunta con celebrazioni, intrattenimenti musicali e fuochi pirotecnici

BOMPENSIERE – E’ dal 9 agosto che è in corso il settenario in onore di Maria Assunta in cielo, che si svolge nella chiesa del SS. Crocifisso, nelle ore pomeridiane, a partire dalle ore 18 con la recita del rosario, la celebrazione della Messa, la successiva Esposizione del SS. Sacramento per l’Adorazione, la preghiera per le vocazioni e l’atto di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria. Domenica, giorno liturgico, le celebrazioni della mattinata, si svolgeranno in chiesa, con la messa delle 11 e la benedizione speciale alla gioventù. Alle ore 11,45, è previsto il ritrovo degli automobilisti con giro per il paese e benedizione finale. Nel pomeriggio le funzioni si svolgeranno , all’aperto, nella Piazza SS. Crocifisso. Ore 17,30 – entrata ed esibizione in forma statica della Banda «Unione Bandistica Intercomunale HATHOR» di Raffadali, diretta dal Maestro Alfonso Barba; alle ore 18,30. Santo rosario e alle ore 19,00 – Santa Messa. ln Serata alle ore 21,00, intrattenimento musicale in forma statica della Banda Musicale «HATHOR» di Raffadali. A fine manifestazione, sono previsti fuochi .pirotecnici eseguiti dalla Ditta Picone Fireworks S.r.l. di Santo Stefano Quisquina.