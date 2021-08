Bimbo di 2 anni salvato da operatori del 118 nel Palermitano dopo aver rischiato di annegare.

Tragedia del mare fortunatamente solo sfiorata nella spiaggia di Sant’Elia, frazione di Santa Flavia in provincia di Palermo. Qui un bimbo di due anni ha rischiato di morire annegato. Solo l’intervento tempestivo del 118 ha evitato la tragedia.

Secondo una prima sommaria ricostruzione dell’accaduto, il bimbo stava giocando quando sarebbe stato ritrovato riverso in acqua e senza respiro. Un uomo si è prontamente tuffato in acqua per salvare il piccolo. Nel contempo è stata allertata la centrale operativa del 118.

Gli operatori di Ficarazzi sono prontamente intervenuti effettuando la manovra salvavita con l’ausilio di un aspiratore. Manovra durata più di dieci minuti nei quali s’è temuto il peggio. Fortunatamente, tuttavia, il bimbo ha ripreso a respirare regolarmente ed è stato così salvato.