Ancora sangue sulle strade siciliane: muore centauro di 33 anni, ferita la moglie.

Ancora un incidente mortale nelle strade siciliane. Stavolta nel trapanese. E’ stato un uomo di 33 anni a perdere la vita nello scontro tra la sua moto e una Skoda. L’uomo stava percorrendo la ss 115 a bordo della sua moto in compagnia della moglie che nel tragico impatto è rimasta ferita.

Nel tragico impatto con la Skoda, sul quale lavorano in queste ore gli inquirenti per ricostruirne l’esatta dinamica, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il trentatreenne infatti è morto sul colpo, mentre la moglie è stata soccorsa e trasportata all’ospedale. Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118.