Afghanistan, drone Usa uccide terrorista Isis

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Colpito e ucciso da un drone un terrorista del’Isis. E’ la prma risposta del presidente degli Stati Uniti Joe Biden all’attacco all’aeroporto di Kabul che ha provocato la morte di 170 persone. Il raid, nella regione di Nagahar, contro una delle menti dell’Isis-K che progettava futuri attacchi. L’identità del militante non è stata resa nota ma secondo indiscrezioni si tratta di un ‘planner’ dell’organizzazione. Il bersaglio, secondo fonti americane, è stato centrato e non si registrano vittime civili.

