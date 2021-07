Vaccino Covid: Crisanti su terza dose: “tra 1 mese capiremo dai dati”

“Il dibattito sulla terza dose e’ giusto che sia iniziato. Israele ha iniziato con la terza dose e noi tra 1 mese e mezzo avremo abbastanza dati per capire l’impatto della terza dose”.

Lo ha detto Andrea Crisanti, microbiologo, ad Agora’ Estate su Rai 3 sottolineando che “siamo su un terrno sconosciuto” e che “non possiamo inventarci nulla”.

“I dati – ha spiegato – sono la cosa piu’ importante per tracciare la strada altrimenti si imporvvisa, e io non penso che in sanita’ pubblica si possa improvvisare”.