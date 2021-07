Sommatino. Secondo anno di festa del SS Crocifisso senza processione, ma devozione sempre viva e profonda.

SOMMATINO. Per il secondo anno di fila niente processioni tradizionali in occasione del Santissimo Crocifisso. “Per il secondo anno consecutivo – ha spiegato il sindaco Elisa Carbone – l’emergenza epidemiologica ci ha imposto diverse limitazioni ma questo non ci ha impedito di manifestare la nostra devozione e di rinnovare le nostre tradizioni”.

Il sindaco ha inteso ringraziare i sacerdoti dell’Unità Pastorale di Sommatino, ma anche il Comitato del SS. Crocifisso, la corale, gli uffici comunali, la polizia municipale e i carabinieri per aver contribuito alla riuscita della festa resa possibile anche grazie al fatto che tutti i presenti hanno rispettato le regole anti Covid.