Sommatino. Covid. Per domenica 1 agosto giornata di vaccinazione per chi deve fare la prima dose.

SOMMATINO. E’ stata organizzata per domenica 1 agosto dalle ore 09:00 alle ore 19:00, una giornata di vaccinazioni nel Comune di Sommatino presso il Poliambulatorio per tutti coloro che ancora devono effettuare la prima dose. A renderlo noto è stato il sindaco Elisa Carbone.

È necessario a tal fine effettuare la prenotazione sul portale informativo al seguente indirizzo https://prenotazioni.asp.cl.it/index.php?service=22. Per chi abbia bisogno di assistenza nella prenotazione, sabato 31 luglio, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, i volontari della CRI presteranno assistenza presso la sede della Croce Rossa in via Don Orione.