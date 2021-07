Sommatino. “Arrestati gli autori della rapina alla Banca di Credito Cooperativo del Nisseno”.

SOMMATINO. Il sindaco Elisa Carbone ha reso noto che il Prefetto le ha comunicato che gli autori della rapina a mano armata alla Banca di Credito Cooperativo del Nisseno di Sommatino sono stati arrestati.

Una notizia accolta con soddisfazione dal primo cittadino sommatinese: “Vogliamo congratularci con le forze dell’ordine ed in particolare con il Comando Carabinieri di Caltanissetta e con la Stazione di Sommatino per il risultato ottenuto – ha detto il sindaco – cogliamo l’occasione per ringraziarli del loro operato quotidiano a tutela della nostra comunità”.