Sicilia, Legambiente: “La Regione contiua a difendere gli interessi degli abusivi”

“Malgrado i ripetuti inviti, documentati e supportati da sentenze e richiami normativi, una risicata maggioranza la scorsa settimana ha approvato in Aula un articolo nel disegno di legge sull’edilizia che estende i benefici del cosiddetto mini condono del 2003 anche a chi ha costruito abusivamente in aree sottoposte a vincoli, se pur parziali”.

Cosi’ Legambiente Sicilia, che ha inviato una lettera al presidente dell’Ars Gianfranco Micciche’.

Gli ambientalisti ricordano a tutti i deputati regionali che “la Regione siciliana ha integralmente recepito la norma nazionale, come chiarito inequivocabilmente nel corso degli anni da alcuni pareri dell’ufficio legislativo e legale. Ma evidentemente, una parte della politica continua a difendere gli interessi degli abusivi”.

Adesso, Legambiente Sicilia chiede a Micciche’ “di verificare con gli uffici dell’Ars se ci siano le condizioni per stralciare dal corpo del disegno di legge l’articolo in questione, prima della sua definitiva approvazione, per evitare un’altra pessima figura con l’ennesima, ovvia, impugnativa del governo nazionale”.