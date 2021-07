Sicilia: Coldiretti lancia l’iniziativa “Ripartiamo con un fiore”

Una composizione floreale nell’atrio del Carmine a Milazzo (Me) in via Francesco Crispi. La Sicilia risponde all’appello dei florovivaisti italiani con appuntamento legato all’iniziativa “Ripartiamo con un fiore” che vedrà oggi 6 luglio e domani un’istallazione in una location unica.

Coldiretti d’intesa con Affi, associazione Floricoltori e Fioristi italiani, e Federfiori, si muove a sostegno della filiera floricola italiana. Lo fa partecipando alla seconda edizione della manifestazione che l’anno scorso ha catturato l’attenzione di turisti, cittadini e consumatori in tutte le piazze d’Italia.

Si tratta di un segmento del florovivaismo che da anni subisce la concorrenza sleale generata dalla globalizzazione e particolarmente colpito di recente dalle conseguenze dell’emergenza Covid-19, con la cancellazione di matrimoni, eventi e cerimonie – spiega Coldiretti Sicilia . L’evento – sottolinea ancora – punta a richiamare l’attenzione sulla bellezza del prodotto italiano e sulle capacità di esaltare il made in Italy grazie alla professionalità dei maestri fioristi.