San Cataldo. Prorogata dalla Commissione straordinaria la scadenza per il canone unico patrimoniale 2021.

SAN CATALDO. La commissione straordinaria ha deciso di approvare l’atto di indirizzo concernente la proroga della scadenza del pagamento canone unico patrimoniale anno 2021. Tale canone comprende il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e di esposizione pubblicitaria ed il canone unico per il commercio su aree pubbliche.

La Commissione aveva in precedenza adottato il regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale che prevedeva la scadenza del pagamento di tale canone al 31 marzo dell’anno e, per gli importi superiori ad Euro 300,00 in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 settembre.

Ora invece la Commissione ha ritenuto, in base al D.L. n. 73 del 25.05.2021 che ha previsto un’ulteriore proroga dell’esenzione dal pagamento del canone unico sempre in favore delle occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio, quali bar e ristoranti, e le occupazioni temporanee per attività mercatale, di procedere alla proroga anche in considerazione delle proroghe previste dal legislatore alle quali s’è aggiunta la volontà della Commissione Straordinaria di eliminare rischi di potenziali disagi ai contribuenti.

Pertanto, limitatamente per l’anno 2021, è stata fissata la scadenza del pagamento del canone unico patrimoniale al 31 agosto e per gli importi superiori € 300,00 in rate con scadenza 31 agosto e 30 settembre 2021. Tale differimento ha validità esclusiva per l’anno 2021. La deliberazione è stata anche trasmessa al Concessionario Soget SpA che gestisce le entrate comunali.