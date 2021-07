San Cataldo. Alla parrocchia Sant’Alberto Magno ricordati i nonni nella loro prima giornata mondiale.

SAN CATALDO. Non poteva essere festeggiata meglio nella parrocchia di Sant’Alberto Magno la prima giornata mondiale dei Nonni voluta da sua Santità Papa Francesco.

Sotto la guida del parroco don Alessandro Giambra in tutte le messe sono stati ricordati tutti i nonni, compresi anche quelli che, a causa della pandemia, si sono sentiti e si sentono più soli. Un momento davvero speciale che la parrocchia ha inteso condividere con i nonni e le nonne che costituiscono un importante supporto di valori e riferimenti per i giovani ma anche per l’intera comunità.