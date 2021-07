RIESI. Il Comune ha reso noto alla cittadinanza che, da domani, mercoledì 28 luglio, presso il Centro Polivalente di viale Don Bosco, sarà possibile ritirare i contenitori per l’umido e set di sacchetti per la raccolta differenziata.

Pertanto, quanti devono ritirare i contenitori per la differenziata potranno presentarsi nel centro polivalente per ricevere quanto necessario per la raccolta differenziata.