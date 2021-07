Mussomeli, Yosella Schifano presidente Commissione Affari Sociali del comune

MUSSOMELI – Yosella Schifano, è stata eletta all’unanimità, Presidente della Commissione Affari Sociali del Comune di Mussomeli. L’elezione fa seguito al Consiglio Comunale, tenutosi in data 22/06/2021, nel quale come ordine del giorno vi è stata la nomina dei componenti delle Commissioni Consiliari e nello specifico per quello affari sociali dei consiglieri di maggioranza Schifano Yosella e Morreale Rosalia e del gruppo di minoranza Costanzo Eugenia come titolari. In data 29/07/2021 si è riunita la Commissione Affari Sociali al completo, convocata dal consigliere anziano Yosella Schifano per trattare i seguente ordine del giorno: 1) designazione del Presidente della Commissione; 2) necessità di confronto con le realtà sociali ed eventualmente con gli assessori di riferimento o chi per loro, per avere chiarimenti sulle iniziative intraprese attualmente in questo settore. In relazione al primo punto durante la seduta è stata eletta all’unanimità Schifano Yosella come Presidente della suddetta commissione. In relazione al secondo punto la Commissione Consiliare Affari Sociali si impegna a dare il proprio contributo monitorando, stimolando e proponendo tutte le possibili iniziative a sostegno delle politiche sociali, del welfare, senza tralasciare il settore scolastico, in modo che a tutti i cittadini vengano garantiti servizi e diritti. ( Yosella Schifano Presidente Commissione Attività Sociali Comune di Mussomeli)