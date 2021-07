Mussomeli, Saverio Sciarrino rieletto all’unanimità Presidente della Commissione consiliare Sanità

MUSSOMELI – In seguito al consiglio comunale tenutosi in data 22/06/2021 nel quale come ordine del giorno vi è stata la nomina dei componenti delle commissioni consiliari e nello specifico per quella della Sanità dei consiglieri di maggioranza Dott. Saverio Sciarrino e Giuseppina Schifano e del gruppo di minoranza Maria Giuseppina Mantio come titolari. In data 19/07/2021 si è riunita la commissione sanità al completo, convocata dal consigliere anziano Giuseppina Schifano per trattare il seguente ordine del giorno: -Designazione del Presidente della commissione -Analisi delle criticità in cui verte l’ospedale M.I.Longo In relazione al primo punto durante la seduta è stato rieletto all’unanimità Presidente il Dott. Saverio Sciarrino. In relazione al secondo punto dell’ordine del giorno la commissione sanità vuole esprimere la seguente premessa. La struttura ospedaliera di Mussomeli copre un ampio bacino che comprende un’ampia area interna della Sicilia rappresentata da comuni di 3 province (CL-AG-PA), paesi tutti arroccati con vie di comunicazione precarie e con un territorio geologicamente instabile, con un bacino di popolazione di circa 70 mila unità. La struttura in questi ultimi 10 anni è stato oggetto di tagli considerevoli che hanno determinato la sensibile diminuzione del numero dei posti letto e la chiusura di importanti reparti ( ostetricia, pediatria, punto nascita) che hanno abbassato sensibilmente la qualità e la quantità del livello di assistenza sanitaria di questo territorio. Presa visione della rete ospedaliera approvata dalla Regione Sicilia, al momento diverse sono le criticità che l’offerta sanitaria fa registrare, dalla presenza di alcuni reparti e servizi attivi ma che presentano delle criticità di carenza di organico e strumentazione diagnostica, ed altri addirittura non attivi malgrado siano stati previsti nella nuova rete ospedaliera come lungodegenza e riabilitazione. La struttura, per rispondere alle esigenze e al fabbisogno di salute del territorio richiederebbe come primo atto, la piena attuazione della rete ospedaliera, focalizzando maggiormente l’attenzione nel potenziamento delle figure professionali così come la dotazione organica ospedaliera prevede. Dunque condivise all’unanimità le criticità esposte ed elencate in apposite tabelle, la commissione sanità, organo super partes, si impegna a dare pienamente il proprio contributo monitorando, stimolando e proponendo tutte le possibili iniziative atte a ridare dignità al nostro ospedale in modo da garantire il diritto alla salute a tutti i cittadini del nostro territorio. Il Presidente Dott. Saverio Sciarrino

