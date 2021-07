Mussomeli, pellegrinaggio a Palermo per Santa Rosalia. La corale di Sant’Enrico ha animato la liturgia in Cattedrale.

MUSSOMELI – Dovevano essere più numerosi, ma la paura del Covid, il caldo e la variabilità del meteo non ha incoraggiato alcuni pellegrini che già in precedenza avevano manifestato la volontà di parteciparvi. Stiano parlando del pellegrinaggio palermitano a Santa Rosalia, programmato ed organizzato per tempo dal dinamico Mario Bertolone, dopo il ritrovamento del documento e reliquia autentica di Santa Rosalia nella locale chiesa di Santa Maria, verso cui, qui a Mussomeli, è stata riservata particolare attenzione con pubbliche manifestazioni. Una partenza, dunque, con la pioggia dal piazzale Santa Maria con destinazione Palermo Cattedrale. Un evento concordato coi responsabili che ha visto, appunto nella cattedrale di Palermo, la partecipazione di Mussomelesi con il coro della Parrocchia di Sant’Enrico, alla messa domenicale delle 11, da questi egregiamente animata ed apprezzata. Il benvenuto è stato espresso da mons. Filippo Sarullo e da alcuni responsabili della Cattedrale, che, alla fine, hanno omaggiato di una tela di Santa Rosalia gli organizzatori mussomelesi, che precedentemente a mani di Mario Bertolone aveva consegnato copia del documento ufficiale della reliquia autentica ritrovata a Mussomeli. Al termine della messa, foto di gruppo e l’intrattenimento col giovane Filippo Sapienza che ha presentato e fatto ammirare diverse reliquie della Santa. Successivamente i pellegrini si sono spostati per il pranzo nel vicino Monte Pellegrino, dove hanno potuto ammirare posti suggestivi della santa. Al termine, una breve passeggiata in direzione del Foro Italico e poi il rientro in paese.

Dice Bertolone: “Partecipare alla santa Messa nella cattedrale di Palermo, presenti i mussomelesi, è stata per noi una grande emozione ed anche soddisfazione per l’ottima animazione del coro di Sant’Enrico che ha ricevuto gli apprezzamenti dei responsabili della Cattedrale. Non è stato semplice organizzare il pullman perché dovevamo partire in tanti, ma per motivi diversi, alcuni hanno rinunziato. Per i partecipanti è risultata una bella giornata. Un pellegrinaggio che non dimenticheremo facilmente”.