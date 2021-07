Mussomeli, offerta sanitaria: incontro col direttore di presidio Trobia

MUSSOMELI – Questa mattina, presso la sala giunta del Comune di Mussomeli, si è tenuta una riunione operativa in presenza del direttore di presidio dell’Ospedale di Mussomeli M.I. Longo (dott. TROBIA), del Ssindaco Catania, dell’assessore al ramo (Daniele Framgiamore) e del presidente della commissione sanità (Saverio Sciarrino), in rappresentanza dell’intera commissione. L’incontro, durato oltre un ora, è avvenuto a seguito di apposita convocazione formalizzata dall’amministrazione comunale all’indirizzo del direttore di presidio ed interviene il giorno dopo la conferenza dei sindaci tenuta ieri, la richiesta di audizione alla VI Commissione sanità ARS inoltrata nei giorni scorsi ed il viaggio a Roma della settimana scorsa. Nel corso dell’incontro sono state affrontate tutte le criticità in cui versa la struttura ospedaliera, criticità persltro messe a verbale nel corso della conferenza dei sindaci di ieri, e sono state analizzate le possibili soluzioni ad alcune di queste criticità (chirurgia, medicina, lungodegenza, anestesia, etc). L’incontro, si è tenuto in un clima di franchezza e collaborazione reciproca ed è stato riaggiornato a mercoledì prossimo 29 luglio 2021, con l’impegno da parte del direttore di presidio, dott. TROBIA, di presentare soluzioni concrete ed immediatamente realizzabili. “Auspichiamo, come amministrazione, dice il sindaco Catania, che le soluzioni poste sul tavolo nella giornata di oggi siano immediatamente attivate e attendiamo giorno 29 per valutarne l’effettiva consistenza”.