Mussomeli, la pioggia ha insidiato campionato Trofeo Brico Market XC Eliminator. Evento in notturna terminato alle 23,30

MUSSOMELI – Una giornata parzialmente soleggiata è stata quella di sabato che aveva registrato per tempo un appuntamento regionale per il campionato Trofeo Brico Marcket XC Eliminator. E’ superfluo dire l’impegno profuso per tale evento che ha interessato il centro storico della Madrice con vie e viuzze adiacenti ben definite. Un tracciato studiato e curato perché tutto si svolgesse in sicurezza, tenuto conto dell’attuale pandemia che da un anno e mezzo è la spada di Damocle con le sue continue restrizioni ed aperture per evitare e allontanare i contagi. Un evento, dunque, all’esterno, per percorrere 1000 metri nelle seguenti vie: Piazza Roma, Via Minneci, Via Langela, Via Provvidenza, Via Paolo Valenza, Piazzale Madrice, Via Santa Margherita, Via Compagnia dei Verdi, Largo Arcidiacono Amico, Via Napoleone Colaianni, Vicolo Guasto, Via Generale Cascino, Piazzale Concordato Piazza Roma. Un appuntamento sportivo che ha visto impegnati gli Amici della MTB, di cui è presidente Vincenzo Frangiamore. Una Piazza Roma predisposta e addobbata a tale evento, che ha accolto una cinquantina di ciclisti, provenienti da tutta la Sicilia. Comunque un pomeriggio incerto, dal punto di vista meteo che ha posto degli interrogativi agli organizzatori sul da farsi in caso di pioggia. Intanto con l’avvicinarsi dell’orario della manifestazione i ciclisti hanno provveduto alle proprie iscrizioni presso l’apposita postazione di Piazza Roma, che ha visto al tavolo di lavoro membri dell’organizzazione stessa. E intanto le biciclette erano già in azione come prova del percorso da intraprendere. Un evento sportivo che ha raccolto anche, come spettatori, gli amanti della bicicletta e le persone assai desiderose di un ritorno alla normalità. La pioggia, purtroppo, inizialmente con qualche gocciolina e poi più insistentemente, ha insidiato lo svolgimento della gara, sospesa momentaneamente, intorno alle 19,40 in attesa di un auspicato miglioramento delle condizioni climatiche. Tanta incertezza diffusa in giro, un po’ di amarezza, ma alla fine, quando erano le ore 21 la gara è ripresa e i tanti ciclisti iscritti hanno potuto partecipare, in notturna, al loro momento agonistico. Una ripresa della gara, dunque, alle 21,00 con percorso asciutto. Da ricordare che la seconda fase ha previsto le partenze a 4 ad eliminazione di 2 atleti, fino alla finale per l’assegnazione delle maglie delle varie categorie. Una felice conclusione, dunque, che ha gratificato gli organizzatori dell’impegno profuso, ed i ciclisti che hanno potuto partecipare alla gara. Tutto è bene quello che finisce bene. I ringraziamenti degli organizzatori sono andati al medico di gara, dott.ssa Lo Brutto, CRI tutta presente con i vari volontari presenti sul percorso, all’infermiere Sebastiano Nisi e al fotografo ufficiale Salvatore Di Prima. Come anche hanno ringraziato l’ARS per aver sostenuto le spese e al main sponsor Brico Market. Pensieri di ringraziamento per il sindaco Catania, gli assessori Seby Lo Conte, Michele Spoto e la Polizia Municipale, guidata da Attilio Frangiamore. L’ottimale gestione della gara è stata affidata ai membri dell’associazione “Gli amici della mtb” e alle lady del gruppo, Per concludere, c’è da sottolineare che il percorso è stato ideato e tracciato con ostacoli naturali e artificiali realizzati da Vincenzo Frangiamore e da suo papà falegname, assai entusiasta dell’evento.