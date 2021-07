Mussomeli, i vandali sono sempre dietro l’angolo. Statua di Padre Pio imbrattata

MUSSOMELI – Amara sorpresa stamattina per l’assessore Michele Spoto per l’irriverente gesto commesso nei confronti della statua di Padre Pio, collocata all’interno della villa di Piazza della Repubblica. La statua è stata orrendamente sporcata di fango, come anche la fontana della Villa. Inutile ogni commento. Bravata o no. Comunque è un gesto deleterio che fa indignare chi ha buon senso e, soprattutto, il senso civico.