Mussomeli, i “bravissimi” al “Virgilio”

MUSSOMELI – Carrellata di bravissimi al “Virgilio” che hanno conquistato la maturità conseguendo col massimo dei voti e la lode agli esami di Stato 2020-2021.

L’istituto, diretto dal preside Vincenzo Maggio, comprende diversi corsi di studio: liceo classico, liceo scientifico, liceo linguistico, Ipsasr (scienze agrarie), Ipseoa (Alberghiero) e Ipsasr serale.

“Gli esiti sono molto lusinghieri – dice il dirigente, prof Maggio- testimonianza del fatto che, pur in un anno difficilissimo, i nostri alunni hanno saputo profondere nello studio un impegno notevole che alla fine ha portato risultati significativi. Nell’Istituto la media dei punteggi nelle varie classi si è attestata su un valore pari a 88,28. Complessivamente n. 39 alunni hanno conseguito il massimo punteggio (100) e tra essi ben 21 hanno conseguito anche la lode. Per questi ultimi la nostra scuola ha fatto comunicazione al Ministero dell’Istruzione per inserire le loro generalità nell’Albo Nazionale delle Eccellenze. Ancora una volta l’Istituto “Virgilio” dimostra di avere una organizzazione didattica e una qualità del corpo docente capaci di valorizzare appieno le potenzialità degli studenti che vi si iscrivono.”

Lucia Mangiapane

M.Josè Maida

Luana Favilla

Martina Malta

Nadia Lo Muzzo

Nicole Graziano

Sara Cardinale

Serena Piazza

Sharon Scozzaro

Simona Castiglione

Simona Spoto

Sofia Chiparo

Leonardo Panepinto

Marco Palumbo

Ilenia Spoto

Francesco Margagliotta

Emanuele Ippolito

Eleonora Carrubba

Calogero Ferrante

Aurora Adamo