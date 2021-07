Mussomeli, comunicazioni Gruppo consiliare di minoranza

MUSSOMELI -(Comunicazione in merito all’ospedale di Mussomeli del Gruppo di minoranza) . Piú di un mese mezzo fa, a fine maggio scorso, ci siamo recati come gruppo consiliare presso il nostro punto ospedaliero, per incontrare gli operatori sanitari e verificare le criticità strumentali e di personale presenti nel nostro nosocomio. A seguito di quella visita, abbiamo chiesto un incontro al Responsabile del presidio ospedaliero, il dott. Benedetto Trobia, incontro che è avvenuto regolarmente l’11 giugno scorso. In quella circostanza abbiamo rappresentanto quelle che sono le carenze e le problematiche del nostro nosocomio, carenze e problematiche che, per la verità, il dott. Trobia conosceva e aveva ben chiare. Ieri, a distanza di quasi un mese, siamo ritornati in ospedale e, assieme al dott. Trobia, pur non riuscendo a visitare tutti i reparti, abbiamo cercato di fare il punto della situazione, per capire cosa è stato fatto e cosa bisogna ancora fare. È chiaro a tutti che il nostro ospedale deve essere potenziato, sono tante ancora le criticità, dal Pronto Soccorso fino ad arrivare al quarto piano, al reparto di Ortopedia, e se finora il presidio ospedaliero è andato avanti lo si deve in primis all’abnegazione dei medici e del personale sanitario. Nel frattempo in Pronto Soccorso è arrivato un altro medico, la dott.ssa Cordaro, e il dott. Trobia ci ha assicurato che a giorni arriverà un medico in Radiologia e uno in Medicina. Noi attendiamo. Chiaramente sarebbero buone notizie ma non possono bastare, il reparto di Medicina (dove è venuta meno da qualche giorno la dott.ssa Mantione), il reparto di Anestesia e Rianimazione (e qui bisognerebbe “fare una statua” alla dott.ssa Di Giovanni), la riapertura della Lungodegenza e della Pediatria (di cui nessuno parla quasi più, tra l’altro ha chiuso l’ambulatorio, a seguito delle dimissioni dell’unica pediatra presente e a breve, non appena andrà in pensione la dott.ssa Madonia, potrebbe chiudere l’ambulatorio di Ostetricia e Ginecologia) e le tante altre problematiche richiedono ancora tanto impegno da parte dell’Asp e delle Istituzioni preposte. Attenzione particolare merita, poi, il reparto di Chirurgia, ad oggi ancora operativo solo grazie alla presenza del dott. Pino Sorce, ma a breve, per scongiurarne la chiusura, servono chirurghi veri (e non quelli che qualcuno doveva fare arrivare l’anno scorso, che stiamo ancora aspettando…). Noi continueremo a monitorare costantemente la situazione e a sollecitare la risoluzione delle varie problematiche, in primis l’arrivo di personale medico, tramite assunzioni per concorso o, se necessario, anche con ordine di servizio. Nel frattempo ci sentiamo di ringraziare tutto il personale sanitario che, con sacrificio, lavora nel nostro ospedale e il dott. Trobia, per la disponibilità dimostrata e anche per come finalmente sta procedendo il piano vaccinazioni, con la necessaria discrezione e professionalità.