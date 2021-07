Mussomeli, al via i lavori di via Fuori le Mura

MUSSOMELI – Avviati stamattina i lavori di Via Fuori le Mura. Ne da notizia il sindaco Ctania: “Cari concittadini, sono davvero felice e commosso nel comunicarvi che, questa mattina (giovedì 22 luglio 2021), hanno preso il via i lavori di realizzazione della strada Via Fuori le Mura. Questo progetto servirà a dare un nuovo accesso (o via di fuga) al nostro Centro Storico. E’ una grandissima opportunità per i cittadini che abitano nella zona “Madrice”, ma anche per chi vorrà raggiungere in sicurezza la zona Terravecchia. È un’ opera che abbiamo fortemente voluto come amministrazione e che arriva dopo oltre 30 anni di promesse mai mantenute. Un altro finanziamento pubblico per Mussomeli, dunque, viene attivato (890 mila euro, di cui circa 600 mila di lavori). Dopo tanto lavoro, si vedono i risultati. E’ bellissimo poter restituire dignità ai cittadini che abitano nel centro storico, grazie una nuova area urbanizzata. Ringrazio il Presidente Musumeci ed il Commissario di Governo per il Rischio Idrogeologico Maurizio Croce oltre ai miei uffici. Auguro buon lavoro alla ditta che ha in esecuzione i lavori”.