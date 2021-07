Multa dei Vigili di 3.300 euro a due nudisti che stavano prendendo il sole in spiaggia.

Ammonta a complessivi 3.300 euro la multa che la sezione ambientale della Polizia Municipale di Messina ha comminato a due nudisti che stavano prendendo il sole sulla spiaggia di Capo Rasocolmo, a Piano Torre. Una meta, per altro, tra le preferite dagli amanti del nudismo, tanto da essere presente su Google come “spiaggia naturista”.

I vigili hanno comminato ai due nudisti una multa di 3.300 euro ai sensi del decreto legislativo 8/2016, per atti contrari alla pubblica decenza.

In una nota, la Polizia municipale di Messina ha ribadito che “I controlli degli agenti proseguiranno per contrastare questo fenomeno, al fine di rendere la spiaggia fruibile a tutta la cittadinanza, bambini compresi, e non interdetta a causa di questi atteggiamenti indecenti”.