Lavoro domestico: 96.000 svolgono mansioni di colf e badanti uomini

In Italia lavorano 96.000 tra colf e badanti uomini, l’11,3% dei lavoratori regolari di questo settore.

Sono i dati Inps riferiti al 2019 elaborati da Domina, associazione di datori di lavoro domestico. L’incidenza del lavoro maschile tra le colf ha toccato il picco massimo nel 2012 (18,9%), per poi scendere di oltre 5 punti percentuali nei due anni successivi.

Negli ultimi sei anni la tendenza e’ di lieve ma costante flessione. I lavoratori domestici di genere maschile si collocano piu’ delle donne nelle classi d’eta’ piu’ giovani.

Tra gli uomini, infatti, circa un terzo ha meno di 40 anni, mentre tra le donne questa componente non raggiunge il 20%. Al contrario, tra le donne piu’ della meta’ ha piu’ di 50 anni, mentre tra gli uomini gli over 50 sono meno del 40%.

Il 40% di tutti i domestici uomini si concentra in sole due regioni, Lombardia e Lazio. L’incidenza maschile, mediamente all’11,3% a livello nazionale, raggiunge il 24,1% in Sicilia e supera il 16% in Calabria e Campania.

In quasi tutte le Regioni gli uomini sono impiegati prevalentemente come colf; in controtendenza Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Molise, dove gli uomini svolgono prevalentemente mansioni di cura alla persona.

Secondo Lorenzo Gasparrini, segretario generale di Domina, “sebbene il lavoro domestico sia tuttora in gran parte gestito da donne – in Italia come nel resto del mondo – la componente maschile e’ tutt’altro che marginale. Oggi i lavoratori domestici di genere maschile rappresentano l’11,3% del totale in Italia e il 23,8% a livello mondiale”.