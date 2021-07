La nissena Alessandra Bellavia nominata Vice Presidente Regionale Vicario della Croce Rossa Siciliana

Continuano le attestazioni di stima ed ammirazione per l’importante opera svolta dalla volontaria del comitato di Caltanissetta Alessandra Bellavia. Eletta poco meno di un anno fa all’interno del Consiglio Direttivo Regionale della Croce Rossa Siciliana, sotto la presidenza di Luigi Corsaro, ecco che arriva l’ennesimo riconoscimento con la nomina, all’unanimità del consiglio a Vice Presidente Regionale Vicario della Croce Rossa Siciliana. Alessandra, 28 anni appena compiuti, giovane di Croce Rossa, medico nella vita di ogni giorno in prima linea a fronteggiare l’emergenza COVID 19 con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, formatore nazionale sulla trasversalità delle attività, istruttore di manovre salvavita, istruttore di primo soccorso, membro dell’Ordine Provinciale dei Medici della Provincia di Caltanissetta, ha sempre svolto le attività di Croce Rossa con molto impegno e costanza, ottenendo brillanti risultati che l’hanno portata ad essere nominata Vice Presidente Regionale della Croce Rossa Siciliana. Da sette anni in Croce Rossa iscritta al comitato della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta, attuale delegata area salute con un curriculum di tutto rispetto nonostante la giovanissima età. Un grandissimo risultato per il comitato di Caltanissetta presieduto da Nicolò Piave che ha proposto Alessandra nella lista Corsaro presidente un anno fa, oggi vede i frutti di quella bellissima elezione ed ora con l’onore e l’onere di rappresentare il Comitato Regionale CRI Sicilia in assenza del Presidente Corsaro.

L’incarico durerà per tre anni, salvo revoca. “Sono certo che Alessandra sarà un validissimo aiuto per il Presidente Regionale Corsaro, non ho dubbi sulle sue doti umane e professionali, auguro a lei i migliori auguri per una crescita personale e della Croce Rossa Siciliana che avrà il compito di rappresentare subito dopo il presidente Regionale, con il quale abbiamo un ottimo rapporto di stima e leale collaborazione, come è normale che sia all’interno della più grande associazione di volontariato d’Italia”.