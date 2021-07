Italia, due giovani massacrati a colpe di mazza da baseball in agguato: sono in fin di vita

Un 35enne di Mantova e un 23enne di cittadinanza albanese sono ricoverati in condizioni gravissime all’ospedale di Mantova dopo un violento pestaggio verificatosi nella notte tra giovedi’ e venerdi’ nel parcheggio del centro commerciale ‘La Favorita’ di Mottella, estrema periferia mantovana.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, si sarebbe trattato di un vero e proprio agguato per un regolamento dei conti ai danni del 35enne e del 23enne (le condizioni di quest’ultimo sono considerate disperate): uno dei due giovani, infatti, avrebbe ricevuto una telefonata da un conoscente con la richiesta di incontrarsi ma all’appuntamento, nel parcheggio appunto, ad attenderli c’era un gruppo composto da almeno 3-4 persone che li ha pestati brutalmente con mazze da baseball. La Procura indaga per tentato omicidio, per ora contro ignoti.