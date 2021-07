In contrada Cermano Festa della Madonna delle Vigne col nuovo parroco Padre Liborio Franzù con messa e benedizione della campagna

MUSSOMELI – La prima domenica di Agosto, tradizionalmente, è caratterizzata dalla ricorrenza locale in onore della Madonna delle Vigne, che si celebra nell’omonima Cappella di Contrada Cermano, in Via Madonna delle Vigne. Bandierine esposte, nella zona, come desiderio ed auspicio di un sollecito ritorno alla normalità, perdurando il periodo di pandemia con le sue restrizioni e norme al riguardo. Messa pomeridiana alle ore 19,30. Sarà il nuovo parroco Padre Liborio Franzù a celebrarla, a cui seguirà la benedizione alla campagna.

Tante le iniziative nell’ultimo ventennio, nel giorno della vigilia e della festa, tra riti liturgici, eventi ludici e sportivi e finanche di solidarietà. Una festa antica rimasta in oblio per tanto tempo e successivamente ripristinata verso la fine degli anni Ottanta ad iniziativa di residenti a cui stava e sta a cuore la promozione del territorio e il ripristino di una tradizione, che aveva trovato luogo nella precedente vetusta Cappella dove era venerata una piccolissima statua con una messa occasionale celebrata in una giornata di autunno, accompagnata dai tamburinari di allora.