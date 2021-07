Eccellenza. Il 27 luglio c’è la presentazione della Nissa.

Lo Sport unisce! Con questo titolo si apre la stagione 2021/2022 della Nissa con una conferenza stampa che si terrà martedì 27 luglio alle ore 11.00 presso il centro Michele Abbate di Caltanissetta.La presentazione del nuovo progetto che il Club definisce “sportivo, sociale ed economico” avverrà alla presenza della Dirigenza biancoscudata al completo guidata dal Presidente Arialdo Giammusso.

La Conferenza – moderata dal Capo Ufficio Stampa della Nissa, Alessandro Silverio – sarà l’occasione per presentare la nuova progettualità alle Istituzioni, agli addetti ai lavori e ai media.Il Club nisseno, con la visione di dare avvio ad una crescita ambiziosa e lungimirante, ha ritenuto di rafforzare non solo il comparto tecnico e sportivo, grazie all’incessante lavoro del Direttore Sportivo Giancarlo Bonsignore, ma anche la dirigenza con l’inserimento di Giovanni Russo con il ruolo di Resp. Marketing e Comunicazione.

Una figura di spessore, con esperienza maturata nelle numerose presenze in campionati di serie A e B fuori da Caltanissetta, docente al Master sul Marketing e Management dello Sport dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Sono state invitate a partecipare le massime cariche istituzionali della città. Hanno dato la conferma della loro presenza: il Sindaco Roberto Gambino, il Vice Sindaco Grazia Giammusso, l’Assessore allo Sport Fabio Caracausi. Per la LND, saranno presenti il presidente regionale, Sandro Morgana, ed il delegato provinciale, Giorgio Vitale.