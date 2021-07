SAN CATALDO. Sono appena 14 i positivi al Covid a San Cataldo. In queste ultime ore, a fronte di nessun caso di positività, nella cittadina sancataldese si sono registrate ulteriori 5 guarigioni.

Questo dato ha fatto scendere il numero delle persone attualmente positive ad appena 14. Nessun ricoverato in terapia intensiva, nessun ricoverato in malattie infettive. Le 14 persone positive sono infatti tutte in quarantena domiciliare.