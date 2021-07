Caltanissetta: viabilità in via Due Fontane. Frangiamone: “autovelox e interventi per aumentare la sicurezza”

L’assessore Marcello Frangiamone ha comunicato che, in sinergia con il Comandante della Polizia Municipale e della proficua collaborazione del comitato di quartiere Due Fontane, sono state stabilite misure di sicurezza per la trafficata via.

L’assessore ha spiegato che molti cittadini, purtroppo, sottovalutano il pericolo di un’eccessiva velocità in vie cittadine molto frequentate causando incidenti talvolta molto pericolosi.

Per ridurre le criticità relative ai rischi determinati dalla circolazione stradale sono stati realizzati alcuni interventi tra cui: la realizzazione delle bande ottiche di rallentamento; l’istituzione dei segnali di Stop (fermarsi e dare precedenza) in tutte le traverse che si immettono sulla via e la sostituzione di tutti i cartelli di limite di velocità di 50 km orari e installati ulteriori cartelli di limite di velocità.

Sono, inoltre, in corso di installazione degli specchi parabolici per favorire la visibilità dei veicoli che si immettono sulla strada.

Un ulteriore intervento previsto sarà quello dei servizi di controllo della Polizia Municipale con autovelox. “Non si tratta di un tentativo di incassare maggiori introiti ma, piuttosto, indurre gli utenti della strada a rispettare i limiti imposti”.