Caltanissetta: venerdì l’imperdibile Roberto Nobile racconterà “Le storie del mondo”

Questa sera, venerdì 30 Luglio ore 21.00 a Largo Barile, l’attore Roberto Nobile incanterà il pubblico con il suo nuovo spettacolo “Le storie del mondo”.

4 racconti tratti dalle “Metamorfosi” di Ovidio adatte a qualsiasi tipo di pubblico.

L’evento, inserito all’interno del programma del Festival “Miniera” è stato fortemente voluto dall’Assessora alla cultura Marcella Natale.

Roberto Nobile, oltre a essere attore di teatro e drammaturgo, è conosciuto dal grande pubblico televisivo per i suoi numerosi personaggi interpretati in serie televisive e programmi di successo. Ultimo, in ordine cronologico, è quello di Nicolò Zito, l’amico giornalista di Salvo Montalbano.

“Abbiamo scelto di inserire questo recital all’interno del nostro ciclo di incontri estivi per poter offrire ai cittadini un evento di qualità. Storie del mondo – ha spiegato l’assessora – è molto più di un’occasione per trascorrere una piacevole serata all’aperto. Si tratta di un appuntamento che delizierà chiunque verrà a vederlo, un’opportunità per tornare a casa arricchiti di arte e di amore per il teatro”.