Caltanissetta, ospizio lager. Sicindustria: “Videosorveglianza obbligatoria”

“Gli abusi avvenuti a Caltanissetta su anziani e disabili, che condanniamo fermamente e dai quali prendiamo le distanze in maniera assoluta, mettono in evidenza la necessità di rendere obbligatoria la videosorveglianza nelle strutture socio sanitarie”.

Lo dice Francesco Ruggeri, presidente della sezione Strutture socio sanitarie, ricordando che “ripetutamente la sezione Strutture socio sanitarie di Sicindustria ha sollecitato un intervento normativo per introdurre l’obbligo delle telecamere, indicate come prerequisito indispensabile al rilascio delle autorizzazioni per avviare un’attività”.

Nell’esprimere il proprio plauso agli inquirenti e alle forze dell’ordine, Ruggeri rivolge un appello al governo Draghi. “Occorre al più presto una norma che obblighi l’installazione di sistemi di video sorveglianza negli spazi comuni a tutela dei soggetti fragili. E’ una battaglia etica”.