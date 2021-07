Caltanissetta. Il Liceo paritario “Mignosi” aderisce al progetto per le eccellenze “Academy of Distinction”.

CALTANISSETTA. Si è concluso con risultati molto positivi l’anno scolastico 2020/2021 presso il liceo classico paritario Pietro Mignosi di Caltanissetta.

L’Istituto nel corso dell’anno ha partecipato a diversi e qualificati progetti che hanno contribuito a potenziare le conoscenze e competenze degli alunni, la maggior parte dei quali ha ottenuto ottimi risultati nel rendimento scolastico.

In particolare nella classe terza liceo ( ultimo anno di corso), su otto frequentanti ,quattro studenti hanno ottenuto la votazione di 100 centesimi di cui uno con lode. Gli studenti sono: Mattia Augello ( 100 e lode) Michele Cammarata ( 100/100), Davide Cammilleri ( 100/100) e Denis Lucien Vierescu ( 100/100).

Nelle classi intermedie gli alunni Luigi, Mattia e Pierpaolo Petitto hanno frequentato con successo il Master di scrittura organizzato dalla Strada degli scrittori, un’associazione culturale con la quale il liceo Mignosi ha collaborato in diverse occasioni .

Per valorizzare le potenzialità dei propri studenti l’Istituto ha aderito anche al progetto Academy of distinction, un progetto nazionale innovativo nato con l’obiettivo di promuovere e di sviluppare le potenzialità degli studenti e delle studentesse nei disparati ambiti disciplinari vigenti nel sistema scolastico nazionale.

Il progetto prevede alti momenti formativi declinati in un dialogo aperto tra il mondo universitario e quello scolastico secondario dedicati agli studenti che eccellono in specifici interessi negli ambiti disciplinari. Gli alunni, selezionati sulla base delle votazioni riportate nelle varie discipline, parteciperanno a dei corsi di approfondimento relativi alle materie ed alle aree disciplinari di loro interesse, sia a distanza che in presenza, assieme ad altri ragazzi provenienti da diverse scuole d’Italia.

Le attività educative dell’Academy of Distinction sono patrocinate, tra i vari enti, dall’Università degli Studi di Bologna, dall’Università degli Studi di Perugia, dall’Università degli Studi di Pavia, dall’Università Roma Tre, dall’Università degli Studi di Salerno, dall’Università di Verona, dal Conservatorio Musicale “A. Scarlatti” di Palermo, dall’University of Southampton.

Per gli studenti del Liceo “Mignosi” si profila pertanto un’esperienza di alto profilo educativo, che consentirà loro di approfondire le conoscenze disciplinari, accedendo anzitempo al dialogo con il mondo accademico.

Gli studenti selezionati frequentano le classi del triennio e sono: Luigi Petitto e Francesco Stagno del terzo anno; Agnese Brigida, Alberto Catanese, Giuseppe Guarino e Helena Schifano del quarto anno.