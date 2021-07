Bompensiere. Lavori di manutenzione in via Pascoli.

BOMPENSIERE. Lavori di manutenzione sono stati eseguiti in via Pascoli dall’ente comunale. Gli operai comunali hanno eliminato dei pericoli che da diverso tempo interessavano questa ringhiera. Il sindaco Salvatore Virciglio ha tenuto a ringraziare Stefano Scalzo per aver saldato l’inferriata e Umberto Anelli che ha coordinato il lavoro.

“Adesso – ha spiegato – stiamo predisponendo il necessario per la tinteggiatura di questa e di altre ringhiere presenti nel nostro Comune”. In questo senso ha anche ribadito: “Con la giunta comunale e in particolare con l’assessore alla manutenzione del patrimonio, Sebastiano Burruano, abbiamo concordato un piano di interventi sui beni, immobili e mobili, di proprietà dell’ente”.