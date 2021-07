Ad Agrigento cinquantenne solo e senza viveri aiutato dalla Polizia di Stato.

Bellissima storia di solidarietà quella che arriva da Agrigento. Qui la Polizia di Stato è intervenuta dopo la richiesta di aiuto che arriva al centralino del numero unico di emergenza “112”.

Anche questa volta il personale dell’U.P.G.S.P. della Questura di Agrigento ha risposto alle necessità di un cittadino indigente che, trovatosi in gravi ristrettezze economiche, ha pensato di rivolgere la sua richiesta di aiuto alla Polizia di Stato, certo di non essere abbandonato nelle sue necessità.

L’uomo, un cinquantenne che vive da solo e non ha parenti in questo capoluogo, fruitore del reddito di cittadinanza per sopraggiunti problemi di natura tecnica, non ha percepito la rata mensile del predetto cespite (unica fonte di sostentamento).

La mancata corresponsione dell’emolumento, per l’uomo che versava in precarie condizioni finanziarie, di fatto non gli ha consentito di soddisfare le basilari esigenze quotidiane quali l’acquisto di beni di prima necessità e generi alimentari.

Appresa la situazione difficoltosa del cittadino, gli operatori unitamente al Dirigente dell’ufficio si sono adoperati, con donazioni spontanee, a fare una colletta in ufficio ed a fornire all’interessato, generi alimentari e quanto necessario per la cura della persona, segno di tangibile solidarietà.