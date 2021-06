Vaccino: ginecologi, ora indicazioni precise su dosi gravidanza

Le istituzioni diano una precisa risposta su vaccinazione e gravidanza. E’ l’appello delle Societa’ di Ginecologia e Ostetricia (SIGO-AOGOI-AGUI-AGITE) che, in un comunicato stampa ricordano che “la gravidanza non e’ una controindicazione alla vaccinazione. Il desiderio riproduttivo o la ricerca della gravidanza non sono una controindicazione alla vaccinazione”, cosi’ come non lo sono “l’allattamento”, “la contraccezione ormonale”. Al contrario, “le donne gravide dovrebbero essere invitate a vaccinarsi con maggiore premura rispetto alle donne non gravide della stessa eta’, perche’ la gravidanza e’ una condizione di fragilita'”