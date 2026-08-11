Incendi e ondate di calore, Regione Sicilia approva lo stato di emergenza. Savarino: «Interventi concreti a sostegno di territori e aziende colpite»

«Gli incendi e le eccezionali ondate di calore che hanno colpito la Sicilia nei mesi di luglio e agosto si inseriscono in un’emergenza che ha interessato l’intera Europa mediterranea, provocando danni ingenti e mettendo a dura prova territori e comunità. Con la dichiarazione dello stato di emergenza mettiamo in campo uno strumento importante per sostenere i territori e le aziende colpite e per affrontare con maggiore efficacia le conseguenze di questi eventi». Lo dichiara l’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino, al termine della giunta regionale che ha approvato il provvedimento.

«Con questo intervento – conclude l’assessore Savarino – sosteniamo chi ha subito danni, mettendo in campo tutte le azioni necessarie per ripristinare le condizioni di sicurezza e aiutare i territori colpiti».