Il bodybuilder mussomelese Gianvincenzo Valenza è stato eletto Campione Siciliano IFBB

Il mussomelese Gianvincenzo Valenza ha conquistato il titolo di Campione Siciliano dell’International Federation Bodybuilding (IFBB) raggiungendo il podio in ben 3 categorie.

Il Bodybuilder, al Pala Arcidiacono di Catania, sabato ha ottenuto il primo posto nelle categorie Beginners e Men’s Physique Junior e il secondo posto nella categoria Men’s Physique -170 cm.

A guidarlo nel percorso di formazione fisica e motivazionale è stato il consulente fitness e coach Luca Burgio, meglio conosciuto nel settore come Luke The Thor (insieme nella foto con Gianvincenzo Valenza).

L’atleta, 23 anni, è sempre stato appassionato da questa disciplina ma da soli 2 anni ha deciso di impegnarsi nelle competizioni. Un ingresso di spessore per l’esordiente dato che, con i suoi risultati, ha sfiorato l’assoluto.

Una grinta e una motivazione orientata alla vittoria probabilmente dovuta al lungo allenamento portato avanti nei mesi precedenti approfittando di ogni ritaglio di tempo.

Nella sua abitazione Gianvincenzo ha ricreato una piccola palestra per gli allenamenti, spazi che gli hanno permesso di restare in forma anche durante il lungo lockdown del 2020. E’ stato proprio a causa dello stop delle competizioni che l’atleta ha dovuto posticipare il suo esordio nelle gare e l’attesa è stata messa ben a frutto.

Posizionate le coppe a casa, in una posizione di rilievo, l’atleta e il suo coach si sono già orientati verso il prossimo obiettivo. La vittoria come campione regionale, infatti, apre le porte della competizione nazionale fissata per il 4 luglio a Bologna.

Sfidare i migliori della penisola e diventare il Campione Italiano di IFBB è un sogno che l’atleta già pregusta e sogna di realizzare.

“In questi due anni ci siamo preparati al meglio delle nostre possibilità – ha commentato il coach Luca Burgio – e la vittoria di Gianvincenzo è assolutamente meritata. Ci piacerebbe continuare ad andare avanti proponendoci in competizioni internazionali e mostrare come nel cuore della Sicilia possano nascere e crescere dei talenti di cui andare fieri”.