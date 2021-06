Caltanissetta, quarantesimo anniversario sacerdozio vescovo Russotto: 29 giugno ordinerà due sacerdoti

CALTANISSETTA – Martedì 29 giugno alle ore 18.00 in Cattedrale, in occasione del suo quarantesimo anniversario di ordinazione sacerdotale, il Vescovo, S.E. Mons. Mario Russotto, nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, ordinerà due nuovi diaconi per la nostra Chiesa: il seminarista Michele Giugno e l’accolito Angelo Spina, entrambi di Caltanissetta.

I due ordinandi hanno rispettivamente 39 e 58 anni; il primo è in cammino verso il sacerdozio e proviene dalla comunità parrocchiale di Regina Pacis in Caltanissetta, mentre il secondo, che svolge già da anni il suo servizio in Cattedrale, sarà diacono permanente.

Oltre a quello del Vescovo, il 29 giugno ricorre l’anniversario di molti sacerdoti; quest’anno in particolare celebrano il loro giubileo sacerdotale p. Gino La Placa, 25 anni; p. Carmelo Sanguedolce, p. Leonardo Alessi e p. Ignazio Carletta, 50 anni. A tutti loro auguriamo ogni grazia dal Signore.

La celebrazione può essere seguita in diretta streaming sui canali YouTube Diocesi di Caltanissetta e sulla pagina Facebook Ufficio Comunicazioni Sociali Diocesi di Caltanissetta.