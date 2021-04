Sondaggi, Fratelli d’Italia raggiunge il 18%: Lega ancora in calo

Lega ancora in calo, al 22,2% (-0,7), con FdI che arriva a sfiorare il 18% (17,9% +0,7%), il Pd che risale dello 0,2% al 18,8% e M5S in calo dello 0,1% (16,9). In aumento anche FI dello 0,1% al 7,6%. Sono questi i dati che emergono dall’ultima Supermedia settimanale di AGI/YouTrend.

Nelle diverse aree del Parlamento la maggioranza perde il 2,1%, ben salda comunque al 75,1%. I giallorossi al 37% (-0,4) e il centrodestra (Lega-Fi-Toti) 31,1% (-0,7). L’opposizione di centrodestra guadagna lo 0,7% (17,9%) e l’opposizione di centrosinistra perde lo 0,1% (2,1%). Rispetto alle Politiche del 2018 il centrodestra perde lo 0,1% al 48,9% e il centrosinistra cede lo 0,9% al 25,8%.

Supermedia Liste

Lega 22,2 (-0,7)

PD 18,8 (+0,2)

FDI 17,9 (+0,7)

M5S 16,9 (-0,1)

Forza Italia 7,6 (+0,1)

Azione 3,1 (-0,2)

Italia Viva 2,7 (-0,5)

Sinistra Italiana 2,1 (-0,1)

Verdi 1,8 (+0,2)

Art.1-MDP 1,3 (-0,5)

+Europa 1,2 (-0,4)

Supermedia Aree Parlamento

Maggioranza Draghi 75,1 (-2,1) di cui: – giallorossi (PD-M5S-MDP) 37,0 (-0,4) – centrodestra (Lega-FI-Toti) 31,1 (-0,7) – centro liberale 7,0 (-1,0)

Opposizione dx (FDI) 17,9 (+0,7)

Opposizione sx (SI) 2,1 (-0,1)

Supermedia Coalizioni

POL18 Centrodestra 48,9 (-0,1) Centrosinistra 25,8 (-0,9) M5S 16,9 (-0,1) LeU 3,4 (-0,6) Altri 5,0 (+1,7).