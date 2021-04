Pignatone (M5S): “Sbloccati dal Governo pagamenti del settore vitivinicolo”.

“Sbloccati i pagamenti per il settore vitivinicolo: in merito alla riduzione delle rese, sono giunte al ministero delle Politiche agricole ben 5.480 domande, con una richiesta di contributo di 38,2 milioni di euro, di cui circa 6 milioni saranno erogati il 20 aprile. Per la distillazione di crisi, invece, le domande sono state 134 per 13,9 milioni di euro. Con lo stoccaggio privato, invece, si è superato lo stanziamento iniziale previsto in 9,54 milioni di euro”.

A darne notizia è il deputato del Movimento 5 Stelle Dedalo Pignatone, al termine del question time tenutosi oggi in commissione Agricoltura alla Camera sullo stato dei pagamenti per il comparto vitivinicolo.

“Importanti le misure varate dal Governo nazionale e rivolte al settore, – continua il parlamentare – ma adesso è fondamentale accelerare sulle erogazioni dei fondi messi a disposizione, sburocratizzando le procedure che coinvolgono Agea. Inoltre, dopo gli ulteriori 10 milioni di euro che abbiamo inserito in legge di bilancio, adesso è necessario ampliare i fondi affinché si possa erogarli celermente con il decreto attuativo già in lavorazione. Serve focalizzarsi su quelle misure che hanno trovato migliore accoglienza tra le imprese”.

“Proprio il comparto del vino – conclude Pignatone – rientra tra quelli che hanno maggiormente subito i danni della pandemia, in considerazione delle chiusure che ormai da oltre un anno, stanno riguardando ristoranti, bar, enoteche e pub, sia in Italia che all’estero. E’ dovere delle Istituzioni supportare una delle eccellenze della produzione del nostro Paese in questo grave momento di crisi”.