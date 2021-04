Covid, Caltanissetta. M5s: “C’è chi trova il tempo di fomentare il dissenso, cercare lo scontro”

CALTANISSETTA – In uno dei momenti più difficili della storia recente di Caltanissetta, la città paga un tributo pesante alla “zona rossa” che sta letteralmente azzerando il tessuto imprenditoriale.

In questo clima di assoluta difficoltà sui social c’è chi trova il tempo di ergersi a capopopolo o Masaniello dell’ultima ora per fomentare il clima di ostilità. Critiche, invettive, ironie fuori luogo, ulteriori fiamme su una situazione già ampiamente “infiammabile”. Il Movimento 5 Stelle in una nota stampa invita tutti all’unità ed alla responsabilità.

Il M5s è da sempre al fianco dei cittadini e delle fasce sociali più deboli. Stiamo vivendo mesi provanti, in cui le forze politiche nissene dovrebbero coalizzarsi per portare a gran voce, agli alti vertici regionali e nazionali, la necessità di agire velocemente a sostegno delle famiglie e delle imprese che stanno soffrendo, visto il momento complesso generato dagli effetti economici e sociali della pandemia.

Eppure c’è chi trova il tempo di fomentare il dissenso, cercare lo scontro, chi si impegna nel ricercare un capro espiatorio, in una continua caccia al consenso che ha come unico scopo quello di fomentare malumore sociale e leoni da tastiera. Comportamento che reputiamo deprecabile, ben lontano dalle dinamiche di scambio dialettico e democratico finalizzate al bene collettivo che dovrebbero caratterizzare il ruolo che si ricopre, per la città e i cittadini.

E mentre c’è chi inscena pantomime incommentabili, l’attuale amministrazione lavora incessantemente, mettendo in atto tutti gli strumenti necessari per sostenere la cittadinanza. È l’amministrazione che ha già aperto i bandi per gli aiuti alle famiglie e alle imprese, con le capacità e le risorse che l’ente comunale ha. Ed è proprio in questo momento in cui tutti gli schieramenti dovrebbero remare dalla parte della città per chiedere risposte e ulteriori risorse dal governo regionale e nazionale, ci troviamo di fronte a polemiche sterili.

Per questo ci appelliamo alla unità politica che, da parte responsabile, possa agire per il solo bene della collettività.

Ci appelliamo alle imprese, alle Partite Iva, a tutte quelle attività che sono ferme già da un mese, alle quali esprimiamo solidarietà per una ingiusta e incomprensibile chiusura.

Ci appelliamo a tutti voi chiedendovi di affrontare questo ulteriore periodo di sofferenza con grande senso di responsabilità, rispettando le regole con buonsenso. Solo uniti riusciremo ad uscire dal tunnel, ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte.